En el meu cas, a Borredà, vàrem arribar a un acord de plantejar canvis, a finals de l’any 79, al cap de mig any de les primeres eleccions municipals. Els dos grups, a proposta del meu, vàrem pactar canvis lògics i fonamentats. Vàrem treure la placa metàl·lica que batejava la placeta de la rectoria, com a Plaza de los Caídos. Vàrem canviar el nom del carrer Rvd. Cándido Puig, pel de Carrer de la Font, que ja havia tingut. I quedava la placa de marbre, damunt de l’entrada de les antenes, a l’església, on hi figuraven 7 caídos por España. En aquest cas, la nostra proposta pretenia posar-hi els noms de tots els caiguts a la guerra civil, però després de més de mig any d’investigació, no em vaig veure capaç de tenir-los a tots. Hi havia més de 14 morts segurs, però després hi havia desapareguts, fugits, o sense cap noticia, del cantó republicà. La solució fou, treure la placa, i canviar-la per una en que figura “en record de tots els difunts del poble durant la guerra civil”. I ja està.