Però, tornant al principi. Hagués estat desitjable guardar les formes i procurar fer bé les coses ni que sigui per demostrar sensibilitat democràtica, i capacitat organitzativa. No és de rebut, rebregar el Reglament del Parlament, per poder fer i desfer, a gust dels independentistes, encara que aquests no suposin els dos terços de la Cambra Catalana, com és requerit. Tampoc és de rebut, parlar en nom de tots els catalans quan els dos partits independentistes representen un 47% dels votants, i la resta de partits tenen més vots.