Bé, com que aquesta Llei ,com la del simulacre de votació de l’1-O, no sabem quin recorregut tindrà, vull recopilar una mica les batalles que ha originat el tenir o no tenir exèrcit. D’entrada cal dir que la CUP no en vol, i suposo que per això no surt en la Llei de Transitorietat, però en canvi, l’antiga CiU, ara PDECAT, considera que un estat sense exèrcit no és estat. Per tant, toca tenir exèrcit.