Figuren , en primer lloc, les reaccions que provoquen els maltractaments en les múltiples i variades, variants. La darrera, la tenim en una “tradició”valenciana de fer concursos d’esforç d’arrossegament, per part de cavalls. Aquest concurs consisteix en posar càrregues enormes, que els cavalls han de portar d’un indret a l’altre, per demostrar la seva força. Com en tot concurs, hi ha bones i males maneres, i entre les males hi figuren tota mena de cops, per fer tirar endavant, el cavall.