El que resulta penós és veure la reacció dels companys de viatge, tant els del PDECAT com els d’ERC. Aquests darrers més dedicats a amagar el cap sota l’ala, i esperar passi la tempesta que no pas sortir a la palestra com fan els antics convergents. De tot plegat, se’n dedueix una visió radicalment diferent del que pretenen uns i altres, fins el punt de dubtar seriosament que puguin arribar al 1-O, o més enllà. Per a molts ja va ser molt dur veure el pacte entre Junts x Sí, i la CUP, però és que per a molts altres, no entenen la supeditació a una candidatura que els porta dia sí, dia també, pel camí de l’amargura. Però, així portem ja més d’un any i mig, i mentres uns es diverteixen imposant les seves iniciatives, els altres pateixen intentant guanyar temps i confiar en que arribi el dia 1 –O, i es superi de la millor manera possible, sense saber què vol dir això. Uns tenen molt a perdre, i els altres, res. Si creien que els portarien al seu camp, era per un desconeixement total dels seus orígens i objectius.