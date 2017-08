Es el joc dels disbarats, però hi estem ficats, vulguem o no. De fa temps, però ara s’incrementa la pressió , per obligació del guió que no permet contemporitzar més. O caixa o faixa, i no importen els medis ni els mitjans. Tot val per atacar l’enemic, i l’enemic és interior i exterior. L’exterior sembla molt clar, amb uns partits i personatges concrets, però l’interior arriba a ser tot aquell que no combrega amb l’esperit independentista. Qui no està amb ells, està en contra, i ha de ser apartat i foragitat.