Han passat ja més de dos anys de la consulta feta en tots els municipis del Lluçanès i no hi ha cap garantia d’obtenir el títol de comarca. Perquè no tira endavant ? Perquè ha quedat immersa en un munt de tràmits, excuses, reunions, propostes...i altres conceptes, per evitar la declaració de comarca ? Doncs, molt fàcil. No hi ha cap ganes per part de l’antiga Convergència, ara PDECAT, en fer-la realitat. Es cert que amb 5 municipis, on va guanyar el NO, tampoc és fàcil tirar-la endavant, però hi ha altres raons menys confessables per no donar el títol comarcal.