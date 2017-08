Els impulsors, directes i indirectes, d’accions com les patides, aquests dies, han de tenir clar que contestarem de forma contundent i no ens sotmetrem a cap règim de por. No tenim por, ni volem , la tinguin altres ciutats i països del món. Per aquest motiu, tothom qui pugui, vagi a Barcelona i suma la seva presència a desenes de milers de persones que faran el mateix. I qui no pugui, ho pot fer, enviant missatges a les xarxes socials. Ens veiem a Barcelona, el dissabte, sense cap por a continuar lluitant per la vida i per la pau.