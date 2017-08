Ara bé, aquesta carrera de despropòsits, és la pitjor via per animar la gent a participar. Hi ha indignació envers el Madrid polític, envers el president Rajoy, envers múltiples persones del PP o d’altres partits que no han entès el malestar de la majoria de catalans, però d’aquí a acceptar el trencament de l’estat de dret, hi ha un abisme. Els catalans son, som, profundament demòcrates, i ens agrada fer les coses bé. No compartim molts dels arguments ni actuacions dels partits independentistes per no respectar les lleis vigents. No n’hi ha prou en dir que estem indignats, o que ens han maltractat, per justificar el trencament de la legalitat vigent.