Tanmateix , la necessitat de quedar bé, obliga els independentistes a moure fitxa i a mirar d’encrespar els ànims del govern central. Saben que la calma i tranquil·litat els va a la contra, i necessiten agitar l’ambient, per agitar a la gent. Si no hi ha mobilització, no hi ha participació, i no s’ho poden permetre. El problema és com fer agitació sense caure en la provocació , ni trencar els límits de la legalitat, per fina que sigui.