Aquests darrers dies he escoltat tantes exageracions, tantes justificacions i actuacions al marge de la llei que sembla increïble puguin sortir de persones que ostenten càrrecs institucionals o de partit. Fora de la llei, hi ha l’anarquia i el caos, però mai un projecte polític. Creure que un Parlament autonòmic es pot constituir en un Parlament sobirà, és viure en un altre món i una altra realitat. En un estat de dret, sempre hi ha continuïtat democràtica, i mai un salt al buit, per trencar amb un, i començar-ne un altre, de zero.