Estem, doncs, ajudant a persones bones, que han tingut la desgràcia de trobar-se enmig d’una guerra, o en llocs on no es respecten les llibertats, ni individuals ni col·lectives. Per solidaritat i justícia, ens toca ajudar-los, i acompanyar-los en un tram de la seva vida, confiant sigui el més breu possible, pensant puguin tornar a casa seva, el més aviat possible. Mentrestant, la prioritat passa per preparar-los a viure aquí, i sobretot proporcionar-los-hi feina i vivenda, dignes. Puc assegurar que no és fàcil resoldre aquestes dues prioritats, i puc assegurar que ganes d’aconseguir-ho, no els en falten. Mirem de donar un cap de mà, en la mesura que puguem.