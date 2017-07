No és menys cert que la necessitat de donar passos rellevants, prové de la fortalesa del moviment independentista. Evident. Però , igualment evident és fer tot el possible per evitar un xoc de trens i un enfrontament intern, entre partidaris i contraris, que fa molt de mal a tota la societat catalana, i de rebot, a l’espanyola. Per això, no es pot donar per tancat un acord de darrer moment en que es vegi la oportunitat de resoldre els desencontres, i discrepàncies, per mitjà d’un pacte d’Estat, amb totes les garanties. D’aquí , la proposta de mesures immediates, i altres a mig i llarg termini, com per demostrar que no estem davant una proposta més, sinó davant d’un projecte ferm i sòlid.