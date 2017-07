Avui, efectivament és un bon dia per recordar aquella fita històrica, i tot el que significà com excusa per transformar en deu anys, la fesomia , les infraestructures i serveis de la ciutat de Barcelona. Encara ara, 25 anys després, el prestigi de Barcelona ressona per tot el món i es tradueix en una de les ciutats més visitades i admirades. Però, recordem les misèries, lluites i entrebancs posats per aquells que avui dia, ens volen donar lliçons de patriotisme als qui varen / varem ser impulsors, ànima i esforç per assolir l’èxit d’uns JJOO, que son recordats com el resultat de la comunió total entre polítics i societat. Pasqual Maragall s’ho mirarà, però no sabrem si pot comprendre la grandiositat de la tasca duta a terme, per raons de malaltia. El que si tots sabem, és que ha passat a la història, amb majúscula, malgrat tots els impediments que va haver de superar. Comparem aquells temps, amb els actuals, i potser arribarem a conclusions que un dia ens donaran la raó, als socialistes, en la posició que defensem. No és major patriota qui se’n diu, sinó qui n’exerceix.