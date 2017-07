GREU ERROR DE CÀLCUL.

Hem vist ja tants despropòsits, tantes improvisacions, tants canvis de rumb, i tantes excentricitats que ja no ve d’una, en l’anomenat procés independentista. Ahir mateix, el Parlament es va convertir en tot allò que mai hauria de ser una Cambra Legislativa. Crits, males formes, insults, desgavell generalitzat... i finalment l’aprovació del canvi de Reglament, per 72 vots a favor i 63 , en contra. Es a dir, ahir, es va trinxar un precepte elemental i bàsic, en un Parlament, com és un canvi de regles de joc, en ple partit i sense la majoria preceptiva dels dos terços que vàrem acordar els parlamentaris, en temps, en que el Parlament era un model de convivència i sobretot, de RESPECTE A LA LEGALITAT.

Alguns dels que varen votar a favor, pretenen posar com exemple que en altres Parlaments, existeix la figura de l’aprovació d’alguna iniciativa per LECTURA ÚNICA. Es cert, però amaguen que aquesta figura es va crear per acords menors, mai per lleis ni per resolucions de contingut rellevant. Per entendre’ns , no és el mateix entrar una proposta per modificar una festa determinada, per canviar horaris de la Cambra, per rectificar algun error en alguna llei aprovada, etc, que fer-la servir per aprovar una llei fonamental. Res a veure. Es més, aquest canvi suposa una vulneració dels més elementals drets dels grups de la oposició.

Ho he dit en anteriors ocasions. Ve a ser el mateix que si ara en un Ajuntament, la majoria de l’equip de govern, aprovés un nou Reglament ( ROF) pel qual podés presentar la proposta de Pressupostos, un nou Pla Urbanístic, o noves Ordenances, el matí a les 9. Convoqués Ple extraordinari per a les 12, i es votés el tema, de manera que a la 1, estigués tot dat i beneït. Increïble per inconcebible. Doncs, bé, és el que ahir el Parlament va acordar amb els vots de Junts x Sí, i la CUP. Aquest fet vulnera de manera molt greu ,el concepte de democràcia i crea un precedent d’impossible avaluació. A més, mostra de cara el món exterior, unes formes que en cap país de llarga tradició democràtica, poden veure amb bons ulls. El procés queda tacat de manera flagrant.

Però, volia parlar també, del greu error de càlcul ,per part del president Puigdemont i el Vice President Jonqueras. Tots dos han actuat, veient Madrid, molt lluny. Durant anys, la presència de l’Estat a Catalunya ha estat poc visible, poc constatable, en moltes de les actuacions del govern. Semblava com si l’Estat s’amagués o no volgués aparèixer de forma ostentosa , en l’acció política a Catalunya. Això passava sobretot en temps de governs socialistes, però ha canviat radicalment en temps del PP. De fet, aquest canvi d’ostentació és un dels motius de moltes de les crispacions que estem vivint en aquests temps.

Ara bé, el greu error de càlcul, era pensar que es podia fer un pols a l’Estat, simplement perquè se’l veu lluny. No ens equivoquem. Les armes legals que té un Estat son immenses oimés si qui vol fer aquest pols, el fa trencant amb l’estat de dret, i trinxant la legalitat vigent, aquí mateix i en el conjunt del país.