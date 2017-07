De fet, en la història passada i present hi ha un munt de personatges que no saben retirar-se i s’entesten a voler continuar en primera línia, quan ja no hi tenen res a fer. Les enquestes pronostiquen una caiguda brutal en els expectatives de vot. Tant forta que perilla quedar en un cinquè o sisè lloc, en el Parlament, just abans que la CUP. I si això passa, és evident que la força municipalista que ara ostenta també quedarà relegada a llocs secundaris. No és una bona notícia pel país, tot i que han fet mèrits per arribar al lloc on els posen les enquestes.