Finalment, ja fora del tripartit, va entrar a formar part de la Oficina Anticorrupció de la Generalitat. Un treball de despatx, totalment contrari a la seva personalitat, no en va acostuma a córrer maratons , i a fer exercici d’uns quants quilòmetres, cada matí. Es un home enèrgic, molt treballador i acostumat a fer front a difícils situacions, de manera que quan el varen proposar per Director General de Policia, va acceptar, encantat. Li varen proposar, tot i conèixer la seva trajectòria socialista. Buscaven un perfil professional i ell el tenia, a bastament. Havia deixat el carnet de militant, per anar a la Oficina Anticorrupció, tal com és preceptiu i continua a fora, com era lògic, pel càrrec que ostentava.