La importància del cens és fonamental, per quan garanteix el dret de vot de tots els ciutadans. En aquest cas, sembla ser que el govern vol fer servir, de forma il·legal ,el cens de les darreres autonòmiques. Si aquest fos el cas, a part de ser il·legal, suposaria no poder votar unes 150.000 persones. Les que tenien en aquell moment, setze o disset anys, i no s’haurien incorporat al cens. En canvi, hi tindrien unes 100.000 persones, mortes, en aquests darrers dos anys. Tampoc tindrien el cens dels catalans residents a l’estranger, en un nombre proper a les 285.000 persones. I tampoc estarien en el seu lloc de votació habitual, unes 200.000 persones que en dos anys, canvien de domicili, a nivell de Catalunya o Espanya. En resum, més de 500.000 persones no figurarien en aquest cens, per unes causes o altres.