NOTA INFORMATIVA – JULIOL 2017- BORREDÀ





SUBSTITUCIÓ CABLEJAT – ENLLUMENAT PÚBLIC – CASC ANTIC.

la Diputació de Barcelona, destinada a Desenvolupament Local. S’entén desenvolupament local, tota inversió que millora les condicions d’un municipi i incentiva la seva activitat . Estudiats diversos projectes, al final, l’equip de govern, va decidir destinar aquest diner a substituir el cablejat de l’enllumenat públic del casc antic. Lògicament, el més vell del nucli urbà per quan tota la part nova, s’ha posat fa molt pocs anys. Fa mig any , varem aconseguir una subvenció de 26.000 euros dede Barcelona, destinada a Desenvolupament Local. S’entén desenvolupament local, tota inversió que millora les condicions d’un municipi i incentiva la seva activitat . Estudiats diversos projectes, al final, l’equip de govern, va decidir destinar aquest diner a substituir el cablejat de l’enllumenat públic del casc antic. Lògicament, el més vell del nucli urbà per quan tota la part nova, s’ha posat fa molt pocs anys.

En canvi, l’actual enllumenat, prové de principis dels anys 80. En aquests moments estem canviant les bombetes tradicionals per altres de led, amb la conseqüent millora de la il·luminació i alhora ,d’estalvi energètic i econòmic.

Per a dur a terme una actuació com aquesta, es requereix, en primer lloc una memòria – pressupost que varem encarregar a l’enginyer Benavides, del despatx Dos Bes, de Berga. Ha estat ell qui ha estudiat tota la instal·lació i qui ha programat les fases per la seva total renovació, incloent-hi també la caixa de distribució, situada a la paret del Centre Cívic, que dona a la plaça de la farola.

La primera fase, la durà a terme l’empresa Elèctrica del Cadí, especialitzada en treballs com aquest, i ha d’estar acabada a finals del proper mes de setembre.

Feta aquesta primera fase, se’n programarà una segona o fins i tot una tercera, fins a tenir totalment renovada la xarxa elèctrica i canviat el quadre tècnic. A diferència d’ara, en que hi ha una sola línia, la renovació contempla separar en quatre línies diferents , el conjunt de la xarxa d’enllumenat públic en el casc antic.





SUBVENCIÓ GENERALITAT – MILLORA CAMÍNS PÚBLICS.

la Generalitat per a concedir ajuts de fins a 50.000 euros, destinats a la millora de camins públics municipals. Estudiada l’Ordre publicada, l’equip de govern va considerar que l’obra més adient a presentar podia ser , el darrer tram del Camí Rural de la Riera de Merlès que no està asfaltat. Es un tram de prop d’un quilòmetre que va des del Cobert de Puigcercós fins el límit amb el de Les Llosses. Fa un mes, va sortir convocatòria deper a concedir ajuts de fins a 50.000 euros, destinats a la millora de camins públics municipals. Estudiada l’Ordre publicada, l’equip de govern va considerar que l’obra més adient a presentar podia ser , el darrer tram del Camí Rural dede Merlès que no està asfaltat. Es un tram de prop d’un quilòmetre que va des del Cobert de Puigcercós fins el límit amb el de Les Llosses.

Per redactar la memòria – pressupost es va contractar l’enginyer Busquets, de Berga, del despatx Santandreu, especialitzat en aquests temes. La proposta fou de pavimentar amb formigó aquest tram, per enllaçar amb el tram de Les Llosses que també està formigonat. El cost total se situa en els 98.000 euros.

la Generalitat , i quan tinguem la aprovació decidirem la via per complementar l’import fins el total previst. L’opció de la pavimentació en formigó, prové també del fet que el camí passa per un espai protegit, i sempre és millor formigonar que no asfaltar, de cara a la petició de llicència a la Generalitat. L ’obra està prevista de cara a principis de 2019. De moment, s’ha presentat la petició pels 50.000 euros que estipula l’Ordre de, i quan tinguem la aprovació decidirem la via per complementar l’import fins el total previst. L’opció de la pavimentació en formigó, prové també del fet que el camí passa per un espai protegit, i sempre és millor formigonar que no asfaltar, de cara a la petició de llicència a’obra està prevista de cara a principis de 2019.





LA MILLORA DE CAMINS A L’EMPRESA ANTIGAS D’ALPENS. ADJUDICADACAMINS A L’EMPRESA ANTIGAS D’ALPENS.

El passat 3 de juliol es varen obrir les pliques presentades per 5 de les 6 empreses convidades a presentar pressupost per les obres de millora dels camins de Capdevila, Molí de Cirera i Puigcercós.

L’oferta més avantatjosa fou la de l’empresa Antigas d’Alpens, a la qual se li va adjudicar, previ informe del tècnic municipal. Aquestes obres es duran a terme, passat l’estiu, atenent que les millores es faran amb ús de formigó i no és prudent dur-les a terme en ple estiu, amb elevades temperatures.

la Diputació de Barcelona, l’ajuntament continuarà buscant noves ajudes que permetin millorar altres camins, fins el punt de poder-los tenir tots en bones condicions, abans de finalitzar el present mandat municipal. Fetes aquestes obres, amb un import proper als 46.000 euros, procedents dede Barcelona, l’ajuntament continuarà buscant noves ajudes que permetin millorar altres camins, fins el punt de poder-los tenir tots en bones condicions, abans de finalitzar el present mandat municipal.





LA FONT. CAMP DE TREBALL – MOLÍ DE

la Fundació Josep Carol, facilitant un espai per a poder dur a terme un camp de treball, durant la segona quinzena de juliol. De forma similar a l’any passat, aquest any, l’ajuntament continua la col·laboració ambCarol, facilitant un espai per a poder dur a terme un camp de treball, durant la segona quinzena de juliol.

la Font , situat a dos quilòmetres del nucli urbà, direcció a Berga. Tenim ja en el poble, 21 joves, i 3 monitors, els quals van a treballar cada matí, en la neteja i adequació de l’espai a l’entorn de l’antic Molí de, situat a dos quilòmetres del nucli urbà, direcció a Berga.

En aquest indret hi havia un esplèndid molí, a tocar d’una gran balma , amb font inclosa, que tenia accés per un pont, cap a la carretera de Berga a Ripoll. Es un lloc molt poc conegut perquè fins ara estava cobert per vegetació i les restes no es podien veure.

Feta la neteja pertinent, han anat apareixent les diferents parts de l’antic molí, amb algunes estructures realment sorprenents. Al final d’aquest segon camp de treball, dedicat a aquest espai, pretenem fer-lo visitable i convertir-lo en un lloc habitual de caminada des del nucli urbà.

Amb aquesta actuació l’ajuntament aconsegueix donar a conèixer Borredà en molts àmbits del país, i alhora millorar un dels indrets del poble, com a punt atractiu de cara al turisme que ens visita.





BORREDÀ, DISPOSA DE 3 DEAS.

Aquest estiu hem estrenat ( bé, hem comprat amb un ajut de Diputació) el tercer Desfibril·lador que tenim en el poble. El primer el vàrem comprar perquè el que hi havia en el CAP ( centre d’atenció primària – consultori mèdic) era força vell, i la Generalitat no tenia prevista la seva substitució.

El segon, el vàrem comprar , també amb un ajut de la Diputació, l’any passat i està instal·lat a l’entrada de l’Ajuntament.

Aquest tercer, és portàtil, i el tenim a les piscines durant l’estiu, però l’equip de govern va acordar, convertir-lo en fix , a partir de setembre i estarà a l’exterior de l’entrada principal de les Escoles. D’aquesta manera, l’acostem a la part nova del poble, i permet el seu ús, a la zona esportiva que hi ha just al costat.