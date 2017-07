Es lògica la preocupació per la pèrdua d’un espai plural, oimés si no té substitut. I ens hem de demanar, perquè, ara i aquí, ha passat a millor vida. Interessava a algú en concret, treure del mig, un fòrum lliure i objectiu ? I consti que en molts casos, no compartia en absolut, algunes de les editorials, ni algun dels continguts, i menys les aparicions d’una col·laboradora habitual , clarament decantada per una via concreta. Però, sabia que en les tertúlies hi hauria temps per contraposar, criticar i reflexionar amb plena llibertat. Doncs, bé, el país ha deixat de tenir unes veus significatives, sòlides i plurals. Som més orfes d’objectivitat que dies enrere.