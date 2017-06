Si algú tenia dubtes, pot haver comprovat l’errònia trajectòria del govern català i del govern central, de manera que ni el referèndum d’autodeterminació és viable, ni el manteniment de la situació actual, resol el conflicte. Toca fer moviments en un lloc i altre, per a trobar l’encaix adequat. I aquesta via només la resoldran les urnes, sí, però les urnes per elegir una nova composició del Parlament de Catalunya, capaç d’emprendre una via diferent a la de la independència. No per dir adéu a Espanya.