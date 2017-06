No sembla pas tant complicat planificar amb un mínim de seny i coneixement del país. Però, no, aquí es passa d’un extrem a l’altre i es deixa a milers d’estudiants , i joves, en general, fora del mercat de treball. Per a molts d’ells ,l’estiu suposava poder guanyar dos o tres mil euros, que garantien el pagament d’una part dels estudis , a part de tenir una ocupació i sentir-se útils. Doncs, no. S’han d’imposar unes regles de joc, de manera improvisada i sense cap mena de reflexió sobre les necessitats dels pobles petits. Per desgràcia, aquest és un àmbit més del món laboral, on es veuen les males pràctiques d’un govern que té el cap en un altre lloc.