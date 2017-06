RESIDUS . HORA DE CANVIS.

La setmana passada varem tenir Consell d’Alcaldes, a Olvan, per a tractar única i exclusivament del futur de la recollida, selecció i tractament dels residus a la comarca. Aquesta reunió em va portar a la memòria, moltes d’altres tingudes, vint o trenta anys enrere, en les quals les polèmiques, discussions i conflictes, eren habituals.

Teníem prop d’una trentena d’abocadors incontrolats a la comarca, amb greus problemes de filtracions, pudors i incendis, però era impossible arribar a posar-nos d’acord per a tancar-los tots, i obrir-ne un de sol, per a tota la comarca.

Al final, després de molt batallar-hi , varem arribar al necessari consens com per trobar un lloc adequat per l’abocador comarcal, a Font Ollera ( entre Berga i Cercs) i repartir la recollida, en diverses empreses de la comarca. Precisament ja han acabat les concessions o estan a punt de fer-ho, moment oportú per repensar tot el sistema local i comarcal.

Es el que varem fer a Olvan, durant 3 hores, amb una segona reunió, prevista pel 18 de juliol a Bagà. Com en tot, el resultat a dia d’avui es pot mirar pel cantó optimista o pel pessimista. En el meu cas, tinc clar que l’esforç fet en aquells anys, va valer la pena i va suposar un avenç enorme en la minimització dels residus urbans, i una aposta contundent per la sel.lectiva.

Però, com en tot, no val quedar-se on estem, sinó anar molt més enllà. A Borredà, teníem un abocador incontrolat a un quilòmetre de l’entrada del poble, i era una font constant de problemes. Ara, a vint anys de la seva clausura, hi creixen uns pins esplèndids en aquell indret, i ja poca gent recorda què hi ha a sota. També varem passar d’una recollida molt precària, amb contenidors en forma de tobogan, situats dintre del nucli urbà, a illes ecològiques, com tenim ara, en les quals hi ha tota mena de contenidors, per a poder triar els productes. Un avenç enorme, facilitat per la conscienciació de la gent que cada vegada ho fa millor.

De totes maneres, com va quedar clar en la reunió d’Olvan i completarem en la de Bagà, és hora de grans canvis per tal de reduir al mínim les deixalles, destinades a l’abocador, i avançar de forma molt notable en la selectiva. Es interessant seguir l’evolució dels municipis que fan el porta a porta, combinats, amb les illes ecològiques per a materials molt ben seleccionats.

La Pobla i Castellar de N’Hug, que ens ha de servir de pauta per mirar d’estendre el resultat a la resta de municipis. En el cas de municipis com Borredà, on hi ha una forta presència de segona residència, s’ha d’estudiar molt bé, la millora manera de fer la recollida. Crec que a dia d’avui, el resultat és raonablement bo, a la vista de les tones de selectiva que es recullen, però segurament es podria millorar la d’orgànica. Des del Consell Comarcal es proposa una prova pilot a l’Alt Berguedà, amb Bagà, Guardiola,i Castellar de N’Hug, que ens ha de servir de pauta per mirar d’estendre el resultat a la resta de municipis. En el cas de municipis com Borredà, on hi ha una forta presència de segona residència, s’ha d’estudiar molt bé, la millora manera de fer la recollida. Crec que a dia d’avui, el resultat és raonablement bo, a la vista de les tones de selectiva que es recullen, però segurament es podria millorar la d’orgànica.

L’estructura del nucli urbà, sobretot el casc antic, no permet la circulació de vehicles de recollida, i la proximitat de les illes ecològiques, facilita el seu ús. Per tant, tal com es va dir a la reunió, s’ha d’estudiar cas per cas, per veure quin seria el millor sistema. L’important és aconseguir reduir les deixalles , i que res que pugui ser reduït o reciclat, vagi a parar als contenidors verds. Tenim per endavant un gran repte, hem de fer-lo realitat.