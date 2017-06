Creu Roja té la universalitat i prestigi guanyats, com per garantir l’estructura necessària per convertir aquest desig, en realitat. De fet, una acollida com la de Berga, suposa la mobilització d’una enorme quantitat de persones, especialistes en àmbits i sectors ben diferents. No suposa només anar-los a buscar a terres llunyanes, sinó, acompanyar-los en la vida quotidiana i resoldre multitud d’aspectes burocràtics, individuals, col·lectius, i personals, per fer el trànsit de persona refugiada, a persona integrada ,en una nova societat.