OCURRÈNCIES.

No s’escau millor definició a tots els passos, decisions i acords, entorn el procés independentista que qualificar-los “d’ocurrències”. Cap dels moviments i propostes resisteix el més mínim examen, i tanmateix hi ha un munt de persones totalment convençudes de la victòria final. Es cert que les estelades estan en clar descens en tots els municipis, i que multitud de seguidors manifesten el seu cansament o avorriment, però queden uns quants milers de militants, plens d’energia i convicció , com per muntar uns quants sidrals en infinitat de llocs.

En res ajuda a rebaixar el to, i canviar d’estratègia ,el total immobilisme del PP, i els estirabots que se’ls hi acudeixen tot sovint. Suficients per tornar a inflamar els ànims i donar combustible uns dies més. Ara bé, cada dia que passa és un dia més a prop de l’hora decisiva, i son molt pocs els que creuen poder celebrar el famós referèndum d’autodeterminació. Però, el procés ha de continuar i les ocurrències han d’anar apareixent com per fer creure que tot és possible.

I parlant d’ocurrències, i actes sorprenents, pel que tenen de contradicció amb les proclames i decisions del govern, en posaré algunes com exemple.

Sorprenent la gran celebració de l’ascens a Primera Divisió del Girona, amb el president al capdavant, quan haurien d’estar preparant la Lliga Catalana, i no la espanyola. O no? Si la independència està prevista per a principis de l’any vinent.

Igual de sorprenent és l’ambigüitat del Barça, quan una imaginària independència el deixaria fora de la Lliga espanyola, i per tant, sense rivals de renom.

Sorprenent també la pressa en complir l’any i mig d’inhabilitació de la ex vice- presidenta del Govern, Joana Ortega, perquè es vol presentar de cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals. Perquè ? si amb la independència tot es perdona.

Curiosa paradoxa la del Vice- president Junqueras dient que anirà a buscar diner a fora per finançar el nou país, i en canvi oblida que deu 74.500 milions, la majoria dels quals al govern central.

Increïble afirmació la de voler organitzar un referèndum sense funcionaris ¡¡¡¡ M’agradaria que algú ens expliqués perquè en totes les conteses electorals hi participen prop de 20.000 funcionaris, i en el suposat referèndum, cap.

Sorprenent la insistència en dir que posaran urnes, tant si es vol com sinó, quan el més fàcil pel govern central serà incautar-se, embargar o requisar les urnes, abans de sortir de fàbrica i deixar sense urnes el referèndum.

Impensable organitzar un referèndum sense un cens electoral, fiable i actualitzat.

Igual d’inimaginable un referèndum sense juntes electorals ni meses electorals.

Tampoc sembla viable, un referèndum sense cap validesa legal, ni dintre ni fora del país.