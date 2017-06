El dilluns que ve dia 3 de juliol, al matí , no hi haurà servei de TV x cable, degut al trasllat de les antenes , situades a la finca de La Serra del Toniet, cap al terreny , propietat de l’Ajuntament, on hi ha el dipòsit general de Cal Gall. Està previst restablir el servei de televisió, a primera hora de la tarda, pel que fa els canals nacionals i estatals. Els canals de les parabòliques no es podran connectar fins el dimarts, a la tarda – vespre.