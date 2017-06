El resum de tot plegat, és demostrar la persistència en l’engany i falsedat per part dels principals promotors del procés independentista, que fonamenten la seva acció política en xifres falses. Es cert que hi ha centenars de milers d’indignats, jo mateix sóc un d’ells, tant per les accions del govern central, com les del nostre propi govern, però no es pot parlar en nom de tot un poble, donant xifres falsejades. Les úniques xifres contrastables, certes i rigoroses son les electorals. I de les eleccions es dedueix que no hi ha majoria del poble català a favor dels partits independentistes. Varen obtenir un 47,8 % dels vots, i no poden al·legar tenir una majoria per imposar canvi de lleis fonamentals, que necessiten els dos terços del Parlament de Catalunya, i encara menys vulnerar l’estat de dret que defensa la Constitució.