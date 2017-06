En sisè lloc, pot figurar la mala praxis inversora del govern central, en el sentit de no complir amb les inversions acordades, ni amb les previstes en els pressupostos. Tots els qui estem governant, sabem que és fàcil fer previsions, però el que costa és donar-hi compliment. I mai s’han de mirar els pressupostos sinó les seves liquidacions per comprovar si realment s’han complert els compromisos, o no. Es cert que el govern central ha incomplert reiteradament les previsions pressupostàries, amb inversions menors a les compromeses. Aquesta és la principal raó per afrontar la batalla de falta de serietat i respecte per part del govern central. I d’aquí l’exigència de canvis substancials en les relacions, per poder restablir la confiança perduda. I la millor via és copiar el sistema alemany, de funcionament d’un Estat federal.