Bé, esperem al dia 4 de juliol per saber com es resoldran aquestes petites futileses d’intendència. Serà molt més interessant veure com resolen les qüestions essencials, que fins ara ningú ha explicat ni filtrat. Queda molt per veure i molt per descobrir. Es qüestió simplement de paciència, i d’una immensa capacitat de reprimir la vergonya, davant aquestes actuacions, que sense cap mena de dubte passaran a la història dels despropòsits mundials. El guió , continua. reacció com aquesta, perquè seguir els tràmits legals de la llei de contractes de l’Estat, en comptes de procedir a una contractació directa, i santes pasqües ? . Posats a desconnectar-se de l’Estat, per algun lloc i moment s’ha de començar, i la compra d’urnes, podia ser una bona excusa. Però, no. Pel que es veu ningú vol posar la signatura i saltar-se la legalitat vigent.