Per això, encapçalo aquest article amb aquest títol. Hola Pedro, Adéu Alfonso, com a exemple de que les velles pràctiques, els vells consells i les velles maneres d’entendre la política, han de donar pas a noves formes d’exercir-la. Total respecte pels qui varen transformar Espanya en uns moments especialment complicats, però ara toca actuar amb altres maneres. I l’aprovació de la plurinacionalitat va en la bona direcció. Es fàcil d’explicar i fàcil d’entendre. Una sobirania única, per a diverses nacions, una de les quals és Catalunya. Anem pel bon camí, i tenim tres membres en l’executiva, prou coneguts i reconeguts com perquè puguin fer entendre les vies adequades per encarar la nova etapa que just acaba de començar.