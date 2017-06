Totes les grans lleis d’un Estat democràtic, venen per ser duradores , per donar estabilitat i garanties als ciutadans, de manera no puguin ser canviades cada dos per tres, o per un simple canvi de majories. D’aquí que necessitin dels dos terços de la cambra legislativa per ser modificades, canviades o substituïdes. Així consta en la Constitució, així ho estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.