Però, tampoc podia permetre la lliure concurrència dels mitjans privats, com perquè podessin contraprogramar el que ell volia transmetre als catalans. Solució ? Fàcil. Comprar voluntats i sotmetiment a tort i a dret. Per això servien les campanyes “institucionals” de la Generalitat, publicant anuncis, cada any, en els mitjans fidels i afins. Qui no se sotmetia, no tenia publicitat, i no podia anunciar eslògans tant importants com: Som 6 milions. Feina ben feta, no té fronteres. Aigües netes. Catalunya, país europeu... i una vintena més, a raó de 300 o 400 milions de pessetes a l’any.