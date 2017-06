,dijous dia 8 de juny, he tingut una topada amb un cabirol, anant en direcció a Berga, passat el revolt de l’envista de l’embassament de La Baells. Per sort per a ell i per a mi, la topada ha estat frontal però ,de rebot, de manera que ell ha marxat cuneta enllà i jo he sofert uns petits desperfectes , sense importància en el morro del cotxe.