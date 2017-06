Un poble es diferencia d’un altre, no solament per la arquitectura i el paisatge, o la seva gent, sinó molt especialment per fer-lo viu i actiu. I entre tots, ens pertoca fer-ho possible. D’aquí la importància d’organitzar activitats, com les que ara tractem. Felicitats per la iniciativa , la bona feina i la resposta aconseguida.