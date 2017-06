El problema, ara i aquí, és que alguns tenen pressa, per tirar endavant, encara que el resultat sigui un desastre, i altres, necessiten guanyar temps per ordenar la casa. Ara mateix, el PDECAT no té presidenciable, en cas d’eleccions avançades. Es un greu problema, com per fer tot el possible per aguantar i guanyar temps. Tampoc queda clar qui seria el presidenciable de CSQP, altrament conegut pels Comuns, perquè es mouen a diferents nivells i encara no han consolidat la nova formació política.