També suposa una bona manera de demostrar com es pot encaixar una proposta, petita en import, al costat d’un gran pressupost. Segur que la mesura obligarà a retallar per altres indrets, però no tant vitals com per posar la qualitat i continuïtat en perill. Pel que he pogut llegir, la proposta ve acompanyada d’un detallat informe que deixa clara l’aposta per la qualitat i la intocabilitat dels elements claus de les universitats.