ABSURDA BUROCRÀCIA.

Vaig entrar en la política municipal l’any 79, quan fèiem les còpies de cinc en cinc, amb paper carbó, cosa que ja pràcticament ningú sap el que és, i en casos de major nombre, amb multicopistes. Màquines d’escriure manuals, i segells múltiples, per a cada cosa.

Semblava, amb els avenços tecnològics, que la burocràcia s’aniria reduint i podríem portar un ajuntament, de manera molt semblant, a una empresa eficient. Doncs, no. Ara ens retiren el paper, i signem amb el mòbil, des de qualsevol indret del Planeta, però la burocràcia ha anat creixent i creixent, convertint els ajuntaments en un maremàgnum de paper, ni que sigui virtual.

Tenim la culpa els alcaldes ? Rotundament, no. Es més, si una cosa hem fet, ha estat reduir al mínim els tràmits municipals, per evitar temps i espera als usuaris / ciutadans. En el meu cas, la majoria de tràmits es resolen en pocs minuts, per casos de certificats d’empadronament, convivència, residència... canvis de titulars per taxes, o altres múltiples documents habituals. Una setmana per a llicències d’obres menors i quinze dies per les majors, de manera que ben poques gestions arriben al mes o el sobrepassen.

Ara bé, els qui no han fet els deures han estat les administracions, dites superiors. Generalitat de Catalunya i Estat. Mala cosa quan el ciutadà ve a demanar alguna cosa de competència compartida amb aquestes altres administracions. Aquí comença el calvari que ni s’ha resolt ni sembla estar en el guió de cap dels nostres governs.

Molta gent, poc coneixedora del funcionament d’un ajuntament, pensa que la burocràcia està estretament lligada als polítics, com si fóssim una mena de maniàtics de complicar les coses. No, en absolut. Patim molt més la burocràcia nosaltres, que els ciutadans de peu.

Molts dies, quan acabo la jornada de treball a l’ajuntament, em demano què he fet de positiu, i el desànim m’envaeix. Signar decrets, signar certificats i altres documents, rebre alguna visita, i perseguir papers de les altres administracions. Francament, increïble, en els temps actuals haver de dedicar temps i esforços a aconseguir que les administracions superiors contestin i resolguin els temes plantejats.

Però, és que la organització vertical en la que estem ficats, és totalment tòxica i ineficient. M’explico. Els ajuntaments dediquem, perdó, perdem més temps en retre comptes al govern central i al de la Generalitat , que no pas als afers propis dels nostres ciutadans directes. Es a dir, partim de la base que tant uns com altres, consideren els ajuntaments, infants maldestres als quals s’ha de supervisar i controlar constantment. Aixì, doncs, bona part del personal s’ha de dedicar a explicar, i detallar en que gastem els diners, com els ingressem, com els paguem...I com que ells manen, son els primers a obtenir resposta, sota amenaça de càstig. Tota la resta, passa a un segon pla. Ara parlo del govern central, del que anomenem, Madrid.

Però, la Generalitat no queda enrere, i com que ens ha tret bona part de les competències, en totes les matèries, se li han d’enviar peticions, dia sí, dia , també. I ells les tramiten, estudien i resolen quan volen. Repeteixo, no quan toca, sinó quan volen, de manera que poden tardar tres, cinc, deu o quinze mesos.

En resum, tenim unes administracions amb més gent a dintre dels edificis, que no pas a fora, fent feina real. Vull dir, productiva, en el bon sentit de la paraula. I quan en una empresa hi ha més escrivents que no pas operaris, malament. Així estem a nivell municipal. La nostra principal i prioritària ocupació ha de ser donar comptes als de més amunt per demostrar que no som uns descontrolats, ni nens petits, ni malbaratadors. I el temps que ens deixen lliure aquestes obligacions, son les que podem dedicar als nostres ciutadans. Ben bé, el revés del món. No digueu que no és lògic somiar amb sistemes com el suís, en que cadascú s’ocupa del seu nivell d’administració, i no complica el dels altres. Estem farts de burocràcia estúpida i inútil, pel que suposa de pèrdua de temps, diner, i eficiència.