Doncs bé, ara toca RECUPERAR LA TERCERA VIA, que és la única raonable i viable, en el punt en que ens trobem. El govern central ha apostat pel compliment estricte de la llei, i el de la Generalitat per la via unilateral. Arribats al punt final de desencontre, ha d’aparèixer una sortida negociada, que comporti una valenta aposta de modificació de la Constitució per oferir a Catalunya, una segona Transició. També a la resta de l’Estat, en la qual es modifiquin els articles que regulen l’estat de les autonomies, així com un nou sistema de finançament, amb la garantia d’ordinalitat ( qui més aporta, més rep) , i el blindatge de les competències en llengua, cultura i ensenyament.