Es igual el cens electoral, no importa no disposar de juntes electorals, tant els fa no tenir conveni amb Correus pel vot per correu, no fan falta els vint mil funcionaris habituals, tampoc els preocupa la necessitat de disposar de setanta mil ciutadans per gestionar les vuit mil dues-centes urnes... i sabeu perquè no els preocupa ? doncs perquè saben que en les actuals circumstàncies el referèndum no es pot fer. Aleshores busquen alguna bestiesa per part del govern central, que és capaç de fer-la i així donar l’excusa final per dir que no poden fer el referèndum i han de convocar eleccions al Parlament, posant l’adjectiu d’extraordinàries, plebiscitàries,....i si algú té algun dubte sobre la mediocritat i la insensatesa dels promotors que torni a llegir l’esborrany de la llei de transitorietat. Un autèntic cúmul de insensateses jurídiques, algunes de les quals fan por si en algun moment, aquests arribessin a assolir els seus objectius.