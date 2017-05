Com podeu veure, estem en ple joc dels disbarats, per veure qui va més lluny. No s’hi val a tirar la tovallola , abans d’hora, de manera que s’han d’anar donant passos, fins quedar totalment enredats en la troca de fils que s’han anat desplegant. Arribats al punt més àlgid, previ a la suspensió, es podrà dir que s’ha fet tot el possible, però no es pot anar més enllà. I, aleshores, serà el moment de dissoldre el Parlament i convocar noves eleccions, que alguns diran plebiscitàries, i altres, normals com fins ara.