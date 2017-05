Fa temps vaig donar la xifra de que prop de 500 municipis, perden població, sigui per defuncions , sigui per trasllat cap altres municipis més grans. És una dada molt preocupant, i obliga a emprendre canvis en profunditat. En primer lloc, frenant qualsevol tancament de servei, considerat bàsic, i després invertint de manera inversament proporcional als habitants. Es a dir, quants menys habitants, més inversió, per millorar les seves condicions de vida, i així frenar el despoblament i fer-los més atractius per anar-hi a viure. No és somiar, en països com Suïssa, Àustria i algunes parts de França ho estan fent, amb bons resultats. Toca fer-ho aquí, sinó volem un immens territori interior de Catalunya, ple de pobles, buits.