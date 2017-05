No continuo perquè es fa difícil entendre com poden creure en una mínima utilitat aquests viatges, i com no es donen compte del gran ridícul que representen. També el gran cost que, aviat podrem veure, de la mà dels grups de la oposició que han demanat els imports. En fi, si algú creu que qualsevol d’aquests viatges ha tingut algun efecte positiu, que ens ho expliqui perquè no n’hi veiem cap. Es més, és una clara demostració de la soledat, la mediocritat i la falta d’un mínim d’amor propi, en l’exercici de la política. No conec cap cas semblant, ni aquí ni en altres latituds, però veig que no se’n donen compte. Haurem d’esperar a setembre perquè ens diguin si hi ha hagut contactes secrets, que han capgirat la situació mundial, per encabir-hi el procés.