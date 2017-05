Per acabar, ja només faltava impedir la compareixença de persones concretes a la comissió d’investigació de l’ex jutge, Santi Vidal. Quin escàndol, i quin pèssim precedent s’ha produït aquesta setmana, per part dels partits de govern i la CUP. Amagar, impedir les explicacions, no aportar documents, oblidar la transparència, son propis d’altres temps i altres latituds. Ja no. Ho tenim aquí mateix. El Parlament ha perdut el rol de controlador, supervisor i impulsor de l’acció legislativa, i s’ha situat a les ordres de 2 grups parlamentaris, i en contra d’altres 4. Un fet gravíssim, sumat a tots els altres descrits més amunt, i a molts d’altres que per raó d’espai no he pogut enumerar. Com ex diputat al Parlament, lamento la pèrdua de representació institucional, de tots els catalans.