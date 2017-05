De fet, no s’entén com després d’una sortida de cavall, hi ha una parada de ruc. Vull dir que el moviment va sortir amb força i amb unes grans expectatives i resultats, que han donat pas a una pèrdua de confiança i a creure que estan en política més per promoure “shows” i gestionar l’ego del seu líder, que no pas a solucionar els problemes dels ciutadans. El cinisme de voler imputar al PSOE les culpes perquè la seva moció de censura no prosperi és impropi d’un polític madur. Així no aniran enlloc, i poc a poc aniran caient en la irrellevància absoluta. Una mostra més que conformar un moviment o un nou partit és molt més complex i complicat del que alguns havien cregut. La decepció és la nota dominant, sobretot pensant en el gran paper que haurien pogut tenir, si un any enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro Sánchez i la conformació d’un pacte de govern. Ara no poden reclamar el que ells varen negar, en aquell moment.