El que vingui després ho veurem a finals d’any. Pot haver-hi un autèntic canvi de relacions entre partits si com tot indica, hi ha un ensorrament de l’antiga Convergència, un bon resultat d’ERC, però sense possibilitat de reeditar un nou govern entre ells dos. Qualsevol nova incorporació pot exigir canvis radicals en els futurs projectes de país, i acceptar la maltractada tercera via, recuperant el PSC, el protagonisme perdut. Per els més convençuts i acèrrims defensors del procés, no pot haver-hi rendició ni replantejament d’objectius, però si algú creu que el 9N es va fer, a esquenes de l’Estat, que posi els peus a terra, i no es porti a engany. El 9N es va poder celebrar per un acord de mirar cap un altre costat i no fer ús de la prohibició, però un fet semblant, amb forma de referèndum, no es repetirà. Ben aviat ho comprovarem.