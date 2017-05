Doncs, bé, després de fer-se públic que el Govern havia acordat per unanimitat no presentar aquesta reclamació, ERC va dir que ells no ho havien acordat....???? Carai, no deixa de ser estrany, curiós, i mai vist que un acord de govern pugui ser blanc o negre, segons qui l’expliqui. Però, és que portat el tema a votació en el Parlament, Junts x Sí, es trenca en 3 trossos. ERC, vota a favor, els del PDECAT, s’abstenen, i 2 hi voten en contra. Un d’ells el nostre ex diputat, en el Congrés , Germà Bel, amb un ego que supera l’alçada del Canigó, i que ho va explicar dient que estava en contra d’uns i altres, en la interpretació de la cosa. Sort que anava de cap de llista per Tarragona, de Junts x Sí. Tot coherència com es pot veure.