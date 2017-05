Per aquell grup de diputats, constituït en una mena de “brigada anticorrupció”, el que més ens va afectar va ser la impunitat en que es movia tothom, en aquells anys. La capa de protecció i anonimat, amb que uns i altres es cobrien les esquenes. Però, per damunt de tot, el que més ens va sorprendre i desanimar, fou la constatació que moltes de les grans obres en el territori, no es feien per “interès de país”, sinó per interès de part. Es a dir, per interessos de grups de pressió, famílies polítiques, sectors influents, o com li vulgueu dir. Vàrem constatar que moltes de les obres es decidien i planificaven, fora del Parlament i fora del Consell Executiu. No us estranyi l’aversió meva per tota la parafernàlia nacionalista, plena de soflames a la pàtria i atacs als seus “enemics”, quan l’enemic està dintre seu, i els bons i dolents, tenen els papers intercanviats.