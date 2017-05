BORREDÀ – CAMPANYA SUBSTITUCIÓ BANCS- ESGLÉSIA PARROQUIAL.





El rector de la Parròquia de Santa Maria de Borredà, i d’unes quantes altres del Bisbat, com la de Ripoll, Mn. Melitó Tubau, fill també del poble , ha iniciat una campanya de recollida de fons, per poder substituir els vells bancs de l’església, per altres de nous.

Els bancs actuals deuen haver superat àmpliament els cent anys de vida, i molts d’ells es troben en un estat deficient, sigui pels corcs, sigui per l’ús i el pas del temps, de manera que no compleixen els paràmetres de seguretat i comoditat que haurien de tenir.

Es per aquest motiu que s’ha proposat canviar-ne 20, per tenir la nau central de l’església, resolta; i en el futur, procedirà a canviar els dels laterals, si arriben els fons econòmics necessaris.

El cost de substitució dels bancs de la nau central, suposa una inversió de prop d’ 11.000 euros. Una part, els ha recollit amb donacions de particulars, i és intenció de l’Ajuntament de Borredà, de fer també una aportació , en tant que l’església no solament fa les funcions religioses, sinó també algunes de culturals del municipi.

Amb tot, fan falta noves aportacions per a poder complir aquest objectiu, amb la vista posada en la celebració de la Festa de la Patrona , el dia 15 d’agost.

Es per aquest motiu que animo tothom a fer alguna aportació, per afegir a les que ja s’han dut a terme, i així, entre tots, aconseguir renovar aquesta part essencial del mobiliari de l’església parroquial.

Qui vulgui col·laborar pot fer-ho, ingressant el donatiu al compte de la Parròquia de Borredà, en el compte: ES16 0182 8808 9702 0006 8680.

Aprofito per a saludar-vos molt cordialment.

Borredà, 12 de maig de 2017.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill