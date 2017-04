El mateix podem dir d’un poderós Macià Alavedra, Conseller d’Economia i Finances, amb capacitat per actuar sobre tot el govern per raó d’un departament del qual tots en depenien, i que no dubtava a imposar decisions, grates o no tant, a tot l’entorn en que es movia. Poder que exercia sobre el govern i sobre el partit, en el qual era persona intocable per procedència històrica, i pes institucional. Algú haurà d’historiar tot aquest període per comprendre com funcionava la Generalitat i del perquè hem arribat on estem, sense necessitat d’imputar totes les culpes al govern de Madrid. Recurs fàcil dels nacionalistes quan se’ls recrimina mala gestió, mala administració i males pràctiques governamentals.