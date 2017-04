Aquest matí de dijous dia 6 d’abril de 2017, ha tingut lloc ,a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Borredà, una reunió amb la Delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, per tal d’escoltar i debatre les darreres incidències , relacionades amb el mal servei de mòbil i Internet, per culpa del repetidor de Puigdon ( Alpens).

De totes maneres, també han expressat el desig d’aconseguir que l’empresa dugui a terme la connexió del repetidor a la xarxa elèctrica convencional, com a mesura realment definitiva. S’insistirà en el tema, tant per part de la Delegada, com per part dels ajuntaments afectats.